Sismo de magnitude 1.9 sentido no Alvito

Não há notícias de danos pessoais ou materiais.

21:37

Um sismo de magnitude 1.9 foi sentido esta quinta-feira no Alvito, Alentejo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo aconteceu pelas 18h48. "Foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 1.9 (Richter) e cujo epicentro se localizou SE de Alvito", avisa o IPMA



Ao que tudo indica, o tremor de terra não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) na região de Alvito.



O IPMA avisa que, se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados.



A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes.