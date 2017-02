Sismo de magnitude 3,7 ao largo de Faro

O que achou desta notícia?







Um sismo de magnitude 3,7 foi registado esta madrugada ao largo de Faro, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado, indicando que o abalo foi sentido.De acordo com o IPMA, o sismo ocorreu às 02:03, com o epicentro a 65 quilómetros a sul-sudoeste de Faro.Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).