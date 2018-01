Sismo de magnitude 3.7 sentido em Odemira

Não há registo de vítimas ou danos materiais.

Por Lusa | 22:24

O sismo de magnitude 3.7 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira pelas 20h30, com epicentro a sudoeste de Odemira, mas sem registo de vítimas ou danos materiais, comunicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



O tremor de terra "foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, cujo epicentro se localizou a cerca de 16 quilómetros a sudoeste de Odemira", adiantou Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica actualizada", acrescentou o IPMA.