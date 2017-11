Sismo sentido em Arraiolos na noite deste sábado

Residente diz ao CM ter ouvido barulho durante a noite. Tremor não fez danos.

Por J.C.M. | 14:24

Um sismo de magnitude 2.2 foi sentido na noite deste sábado no concelho de Arraiolos, dde Évora.Segundo a informação do IPMA , o epicentro situou-se em zona rural, próximo da aldeia de Santana do Campo.Contactada pelo, Maria José, residente na aldeia, diz ter ouvido "um barulho" durante a noite. "Não vimos nada a tremer, mas muita gente ouviu um ruído.Os bombeiros locais confirmam ter ouvido relatos informais de um tremor de terra, mas não chegou qualquer pedido de ajuda.O sismo ocorreu pelas 23h51. Pelas 00.08, o IMPA regista uma réplica, que não terá sido sentida.Não há danos a registar.