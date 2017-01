Sistema atrasa consultas no IPO

O novo sistema informático já tinha impedido o hospital de fazer tratamentos de quimioterapia, conforme o Correio da Manhã noticiou no passado dia 12 de dezembro.



Ao CM, o IPO admite que, nesta "fase de transição e de adaptação aos novos sistemas informáticos, têm surgido as dificuldades que estavam previstas", as quais, garante, têm "vindo a ser ultrapassadas". Por isso, "o IPO mantém a sua atividade".



O novo sistema informático do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa está a obrigar à desmarcação de várias consultas.Há médicos que estão a atender menos doentes pois são obrigados a introduzir os dados clínicos dos pacientes no período de consulta. No caso de doentes seguidos há vários anos, os médicos são obrigados a introduzir muita informação no sistema, o que demora as consultas."Estou a cancelar doentes todos os dias porque não tenho tempo de fazer tudo. Até os nossos superiores já aconselham a passar o tempo de duração da consulta de 15 para 20 minutos. Fazendo as contas, numa hora vejo três doentes e não quatro", conta aoum médico do IPO.O clínico sublinha que quando o sistema foi instalado, em dezembro, houve serviços que passaram a ver metade dos doentes por dia. O problema, aponta, é a falta de formação.