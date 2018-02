Sistema do INEM esteve avariado durante três horas

Avaria num equipamento da central telefónica afetou Porto, Coimbra, Lisboa e Algarve.

20:30

O Correio da Manhã confirmou que, esta sexta-feira, houve uma avaria num equipamento da central telefónica do INEM e que o sistema esteve em baixo nos 4 CODU (Centros de Orientação de Doentes Urgentes), que servem Porto, Lisboa, Coimbra e Algarve, das 15h30 às 18h30.

Por causa disso, as chamadas recebidas no número de emergência 112 foram encaminhadas para telemóveis de reserva, medida constante no plano de contigência do instituto, que teve de ser ativado.

Segundo apurou o CM, os polícias da central 112 tiveram de tomar nota dos números de telemóvel de quem ligava para a linha de emergência e encaminhar os dados para os elementos do CODU para dar seguimento. A situação impediu o INEM de atender chamadas e contactar os meios diretamente.



Apesar disso, e até ao momento, não há qualquer indicação de falhas graves no socorro durante este período de tempo.