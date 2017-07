Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SITAVA convoca greve na Groundforce em Lisboa de três horas em 26 de julho

Protesto contra a possibilidade de licenciamento de outras concorrentes, como a Groundlink ou a Ryanair e melhores condições de trabalho para os funcionários aeroportuários.

Por Lusa | 18:31

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) convocou esta quarta-feira uma greve dos trabalhadores da empresa de assistência em terra ('handling') Groundforce para a próxima quarta-feira, no aeroporto de Lisboa, para realização de um plenário.



De acordo com o aviso prévio da greve, em causa está o acordo com o Governo socialista, que possibilitou a desconvocação de uma greve alargada em dezembro último, em protesto contra a possibilidade de licenciamento de outras concorrentes, como a Groundlink ou a Ryanair, além de melhores condições de trabalho para os funcionários aeroportuários.



Segundo comunicado do SITAVA, a reunião geral de trabalhadores está prevista "das 15:00 horas às 18:00 do dia 26 de julho de 2017, na escala de Lisboa" e , "dada a modalidade de trabalho abrangida por este aviso prévio de greve, não há que formular qualquer proposta de definição de serviços mínimos".



O SITAVA alerta ainda para o facto de o contrato entre a Groundforce e a TAP estar "a menos de um mês do final [...] sem que se perspetive um acordo sustentável", realçando os "mais de 2.300 trabalhadores" da empresa em causa.



A empresa de 'handling' Groundforce é uma companhia de assistência à escala de passageiros, operações em pista e carga aérea, que opera em Lisboa, Porto, Funchal, Faro e Porto Santo.