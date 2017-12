SITESE também decreta greve na distribuição para o fim de semana

Paralisação decorre entre as 00h00 horas e as 24h00 horas de sábado e domingo.

Por Lusa | 21.12.17

A marcação da greve para o fim de semana dos trabalhadores da distribuição foi hoje anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo (SITESE).

Em comunicado, o SITESE declarou "greve à prestação de trabalho para os trabalhadores dos setores do Comércio, Escritórios e Serviços, nomeadamente nas empresas filiadas na APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição".

A paralisação, que decorrerá entre as 00h00 horas e as 24h00 horas de sábado e domingo, exige o fim do bloqueio à negociação coletiva, aumento dos salários e defesa dos direitos dos trabalhadores, horários regulados, "correção da injustiça na carreira profissional dos operadores de armazém", assim como o combate à precariedade.