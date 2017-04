Situação de seca fraca em Portugal diminuiu em março

No boletim é indicado que no final de março 58,5% do território estava em situação de "seca normal" e 21,6% em "chuva fraca".O IPMA classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema".O mês de março, em Portugal continental, classificou-se como normal em relação à quantidade de precipitação e quente em relação à temperatura do ar.De acordo com o Instituto, o valor médio da temperatura média do ar em março foi de 12,36 graus Celsius, ou seja, acima do normal."O valor médio da temperatura máxima (17,89 graus) foi superior ao normal e o valor médio da temperatura mínima (6,38 graus) foi igual ao valor normal. Valores da temperatura máxima do ar superiores ao deste mês [março] ocorreram em cerca de 20% dos anos, desde 1931", indica o IPMA.Quanto à precipitação, o IPMA indica que o total em março foi de 80,9 milímetros, o que corresponde a cerca de 130% do valor normal."Apesar de o valor médio [da precipitação] de março ser próximo do normal, nas regiões Centro e Sul os valores foram superiores ao normal e próximos ou inferiores nas regiões a norte do Mondego. Valores de precipitação superiores aos de março de 2017 ocorreram em cerca de 47% dos anos, desde 1931", é referido.O Instituto salienta que entre os dias 07 e 10 de março, devido a uma corrente de leste, registaram-se valores muito elevados da temperatura máxima do ar, atingindo-se valores próximos de 30 graus Celsius nas regiões de Braga, Vale do Douro, Beira Litoral, Vale do Tejo e Alto Alentejo (valor mais alto em Mora, com 30,9 graus no dia 09).Nos dias 09 e 10, segundo o IPMA, os valores da temperatura máxima igualaram ou ultrapassaram os anteriores maiores valores para o mês de março.O IPMA refere ainda que entre 23 e 27 de março foram registados valores baixos da temperatura mínima do ar (valor mais baixo nas Penhas Douradas com -4,9 graus no dia 23), com precipitação generalizada, por vezes forte e de granizo e ocorrência de trovoadas.Neste período ocorreu também queda de neve nas terras altas, atingindo quotas baixas de 400 a 500 metros de altitude no interior Norte.