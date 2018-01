Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SNS 24 já recebeu 5177 chamadas desde o início do ano

Pico das chamadas para a linha telefónica foi atingido no dia 6 de janeiro: 3922 contactos.

Por Francisca Genésio, P.G., A.S.M., J.D. e P.F.G. | 01:30

O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde 24 recebeu, entre 1 e 9 de janeiro, 5177 chamadas. "Registámos um pico de chamadas no dia 6 de janeiro, com 3922 contactos, dos quais 850 referiam sintomas da gripe", disse ao CM fonte oficial do Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.



Devido ao aumento de procura de cuidados de saúde, vários médicos estão a denunciar às administrações hospitalares e à própria Ordem a falta de condições nos serviços de saúde. Para o bastonário, Miguel Guimarães, a denúncia das situações é "um dever deontológico" em "defesa dos doentes". Um apelo que já havia sido feito por Miguel Guimarães, em agosto do ano passado, após um Fórum Médico.



No entanto, o bastonário sublinhou que os clínicos não ficam isentos de qualquer responsabilidade disciplinar ou mesmo civil quando estão a tratar doentes. Uma situação diferente é a escusa de um médico em cumprir um tratamento ou um procedimento que este considere que não tem condições para o fazer.



O pico da gripe, previsto para esta semana, obrigou à ativação dos planos de contingência em várias unidades hospitalares e de cuidados de saúde primários. O CM visitou esta quarta-feira o Pavilhão Plano de Contingência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



"Aqui são acolhidos os utentes que vêm da urgência para acabarem a recuperação. Esta é uma forma de garantir uma maior resposta aos doentes. Neste momento, as 24 camas extra nesta unidade estão ocupadas", revelou fonte oficial do hospital.



Segundo o último boletim de vigilância epidemiológica da gripe, do Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge, referente à semana de 25 a 31 de dezembro de 2017, "a taxa de incidência de síndrome gripal foi de 69,6 por 100 000 habitantes, o que indica atividade epidémica de baixa intensidade com tendência crescente".



"O caos está onde? Está onde estava o Diabo?"

O ministro da Saúde acusou o PSD de "vir cavalgar uma onda mediática" que "procura dar a ideia ao País, introduzindo alarme social, de que há caos nas Urgências".



"O caos está onde? Está onde estava o diabo?", atirou Adalberto Campos Fernandes, desafiando os deputados a irem visitar as Urgências sem aviso prévio. "Em vez de verem fotografias de péssima qualidade, convido-os a ir comigo. Vamos de surpresa, de noite, madrugada e manhã, a centros e saúde e hospitais", insistiu o governante, depois de ter ouvido o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite dizer que a situação atual no Serviço Nacional de Saúde (SNS) "é o descalabro, o salve-se quem puder".



Num debate de urgência sobre a Saúde, Adalberto Campos Fernandes foi também forçado a vir corrigir dados avançados na véspera pelo primeiro-ministro. No debate quinzenal, António Costa tinha dito que, em 2017, o Governo tinha aberto 23 novas Unidades de Saúde Familiar (USF), de um total de 25 previstas. Esta quarta-feira, o ministro acabou por explicar que, na verdade, nenhuma abriu. Há, sim, "23 pré-qualificadas".



O PCP insistiu que é preciso dar resposta imediata às carências do SNS, não esperando pela revisão da lei de bases. O ministro acabou por garantir que o concurso para a contratação de 800 médicos recém-especialistas será lançado nos próximos dias.



Reforço responde a pico de afluência

Hugo Nunes, vogal da administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), garantiu esta quarta-feira que "o plano de contingência implementado" está a permitir responder de forma "razoável" ao pico de afluência gerado pelo surto de gripe.



Reforço de horários na zona de leiria

O Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral (Leiria, Batalha, Pombal, Porto de Mós e Marinha Grande), reforçou os horários - 17H00 às 20H00 - para doentes não urgentes para descongestionar as Urgências hospitalares.



Porto com menos utentes com gripe

As Urgências dos principais hospitais do Grande Porto têm vindo a registar, desde o fim de semana, uma diminuição da utentes com gripe. Nos dias de maior enchente, o tempo de espera variou entre as duas e as quatro horas.



PORMENORES

Fase laranja ativada

A ARS Algarve ativou a fase laranja do Plano de Contingência Sazonal de Inverno, disponibilizando mais 27 camas de internamento. O organismo diz que medida foi tomada por ter sido atingida a ocupação de 100% das camas da fase laranja.



Saúde por telefone

O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde 24 (808 24 24 24) substituiu a linha telefónica ‘Saúde 24’. Através do telefone, os profissionais de saúde avaliam a situação clínica do utente e reencaminham-no para os serviços adequados.



Cova da Beira reforça

O Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) anunciou esta quarta-feira um reforço do número de camas. "Para já são 26 as camas de contingência", número que aumentará em caso de necessidade, pode ler-se numa nota de imprensa do CHCB.



683 episódios urgentes

O Centro Hospitalar de Lisboa Central informou esta quarta-feira que a afluência às unidades de urgência registou um pico nos últimos dias. No dia 9 de janeiro, foram registados 683 episódios em todas as Urgências.