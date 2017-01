SNS continua a ser o grande formador dos médicos internos

"O que o SNS consegue oferecer é essa multiplicidade de patologias a que conseguimos aceder que, do ponto de vista formativo, é o ideal para qualquer interno e jovem médico recém-especialista".Para Edson Oliveira, "o grande formador dos internos em Portugal continua a ser o SNS. Existe já alguma formação de internos ao nível de privados, mas do ponto de vista percentual é ainda residual".Presente na cerimónia, o ministro da Saúde -- que há 40 anos entrava no Hospital de Santa Maria como médico interno -- sublinhou as virtudes do SNS que fizeram com que seja hoje uma "referência internacional"."Conseguimos ter uma formação profissional que hoje projeta Portugal como um dos países com melhor formação médica e de outros profissionais de saúde", disse.Para o ministro, o SNS cativa os jovens médicos ao ser "a casa de todos os portugueses"."o médico do SNS vê todo o tipo de doentes e doenças. Não excluí patologias", adiantou.Adalberto Campos Fernandes reconheceu, contudo, que as questões de trabalho e remuneratórias também contam na altura dos jovens médicos fazerem a sua opção pelo hospital onde vão trabalhar e disse que, por isso, é necessário existirem melhores e mais bem equipados hospitais.Anfitrião desta cerimónia, o presidente do conselho de administração do CHLN realçou a importância de acolher 239 internos, "o maior número de sempre desde a criação deste centro hospitalar, em 2009"."Isto significa que nos preparámos nos últimos anos para receber este número". Trata-se de "uma responsabilidade que foi planeada".Sobre a escolha destes jovens médicos, Carlos Martins recordou que o CHLN "é uma instituição que trata doentes com grande nível de complexidade" e que "responde ao país.Trata-se de "um hospital fim de linha e universitário", com um "elevado grau de exigência" e "uma forte aposta na formação e na investigação", prosseguiu.Segundo Carlos Martins, o desempenho económico e financeiro do CHLC foi, em 2016, o melhor desde a criação do centro.