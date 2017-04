Só Lisboa tem vacinas contra a hepatite A

"A hepatite A é a antiga icterícia, com a particularidade desta estar associada a sexo anal e oroanal". Por fim, o responsável disse que "as farmácias não podem vender a vacina" e que "os distribuidores terão de as disponibilizar ao Ministério da Saúde".

É na Unidade de Saúde Familiar da Baixa, na rua da Palma, em Lisboa, que familiares e doentes com hepatite A vão ser vacinados, gratuitamente, entre as 14 às 19h00, no âmbito do combate ao surto epidémico da doença que já afeta 123 portugueses.A decisão da Direção-Geral da Saúde obriga os utentes de outras regiões do País a deslocarem-se até Lisboa, para serem vacinados. "Se houver necessidade, replica-se o modelo em outras zonas", afirmou Francisco George, dando conta de que a maioria dos casos concentra-se na região de Lisboa. "Dispomos de duas mil vacinas, mas temos sete mil doses requisitadas, para serem bem geridas", explicou o responsável, após reunião com Infarmed, Administração Regional de Saúde de Lisboa, Instituto Nacional Ricardo Jorge, Grupo Ativista pelo Tratamento e Ilga."Não temos ainda ideia da magnitude epidémica, porque todos os dias surgem novos casos", referiu. Francisco George garantiu que vai conseguir "imunizar 70 por cento da comunidade exposta" e sublinhou que será vacinado "quem precisar" mediante apresentação da "receita em papel". O diretor-geral da Saúde contou também que "a estirpe identificada em Portugal é a que surgiu em Espanha".