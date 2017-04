Só viaturas autorizadas em Fátima

O que achou desta notícia?







Apenas os veículos de emergência e credenciados é que vão poder circular na cidade de Fátima nos dias 12 e 13 de maio, por ocasião da visita do Papa Francisco, para presidir a peregrinação e celebração do Centenário das Aparições.Segundo a Junta de Freguesia de Fátima, as viaturas autorizadas serão credenciadas pelo Santuário e pelo município de Ourém, "com a concordância e aval da GNR". Além dos parques de estacionamento habituais, vão ser criadas 20 bolsas de estacionamento, com capacidade para 18 mil viaturas ligeiras, nas imediações da cidade, sendo disponibilizados transfers gratuitos para a Cova da Iria.Para melhorar as acessibilidades a Fátima, iniciam-se na 2ª feira obras na EN113, que liga Leiria a Ourém.