Soares da Costa nega desvio de verbas do contrato de recuperação do Hotel Monumental

Construtora enfrentou esta sexta-feira uma greve de trabalhadores no Porto por "salários em atraso".

Por Lusa | 19:53

A empresa Soares da Costa negou esta sexta-feira, em comunicado, o desvio de verbas do contrato de recuperação do Hotel Monumental, no Porto, para outros fins, contrariando as acusações da empresa Monumental Palace Hotel.



Negando-se a "dirimir conflitos ou interpretações de contratos na praça pública", a construtora que enfrentou esta sexta-feira uma greve de trabalhadores no Porto por "salários em atraso", recusa "ter desviado verbas afetas a determinado contrato para outros fins que não o cumprimento das suas obrigações fiscais, laborais e para com os seus clientes".



Admitindo "dificuldades nos últimos anos", resultante de um conjunto de fatores internos e externos "agravados pela crise do setor da construção civil e obras públicas e pela situação económica em alguns mercados onde está presente", garante ter "envidado todos os esforços, em conjunto com clientes, fornecedores e trabalhadores", para encontrar saídas.



"Como é público, a primeira tentativa de viabilização da Soares da Costa através de um Plano de Recuperação (PER) não foi possível por decisão judicial. Ainda assim, a empresa tem vindo a trabalhar na apresentação de um novo plano, o que deverá acontecer ainda em novembro", prometeu.



Apesar da "situação difícil" da empresa, acredita ser possível ultrapassar esta fase, mostrando-se a construtora "disponível para encontrar uma solução em diálogo com todos os parceiros, colaboradores, clientes e fornecedores".



A empresa Monumental Palace Hotel (MPH) anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que vai acionar judicialmente a construtora Soares da Costa por incumprimento contratual e utilização indevida dos meios afetos à recuperação do Hotel Monumental, no Porto.



"A MPH irá ainda responsabilizar a Soares da Costa, através dos meios adequados, pela utilização indevida de meios afetos à Associação Complementar de Empresa (consórcios de empresas em que a construtora é a maioritária), o que constitui uma quebra grave de confiança por parte da entidade para com os seus parceiros", lê-se na nota enviada à Lusa.



Ao início da manhã, e em concentração junto às obras de recuperação do hotel, na Avenida dos Aliados, os trabalhadores da Soares da Costa fizeram greve devido à existência de salários em atraso.