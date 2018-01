Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobe para sete o número de casos de legionella na CUF Descobertas

Bactéria infetou seis mulheres e um homem na unidade de saúde em Lisboa.

Sete casos de Doença dos Legionários com ligação ao Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, foram diagnosticados até esta terça-feira de manhã, segundo a Direção Geral da Saúde (DGS).



De acordo com a DGS, a bactéria 'legionella', detetada naquela unidade de saúde privada, infetou seis mulheres e um homem, que se encontram estáveis.



Em comunicado, a DGS diz ainda que as autoridades de saúde, em articulação com o Conselho de Administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, mantêm a necessária intervenção junto do hospital para assegurar o diagnóstico e tratamento dos doentes, o reforço da vigilância epidemiológica e ambiental e a aplicação das medidas necessárias para interromper a transmissão.



"As entidades envolvidas continuam a acompanhar a evolução da situação e a Direção-Geral da Saúde atualizará a informação sempre que necessário", acrescenta a DGS.



O hospital CUF Descobertas, em Lisboa, está já a contactar todos os doentes que estiveram internados entre os dias 06 e 26 deste mês para despistar eventuais casos.



Na segunda-feira, já tinham sido contactadas 160 das 800 pessoas que estiveram internadas naquela unidade de saúde no referido período.



A bactéria "Legionella pneumophila" é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até dez dias.