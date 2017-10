Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Socorristas ajudam mãe que deu à luz na casa de banho

Por A.S.M. | 08:41

"Foi uma emoção muito grande. Nunca tinha ajudado num parto. Mas foi incrível e fez-me lembrar o dia em que fui mãe". As palavras são de Anabela Bastos, socorrista na Cruz Vermelha de Vilar, que juntamente com mais dois colegas ajudou na realização de um parto, na madrugada de ontem, em Leça da Palmeira, Matosinhos.



Foi no interior da sua casa que a pequena Letícia nasceu. Com 40 semanas, a mulher de 29 anos não conseguiu chegar ao hospital para dar à luz a terceira filha.



"Quando chegámos a mulher estava na casa de banho e já tinha a filha no colo. Fizemos o trabalho de limpeza, a verificação da via área e aquecemos a bebé", contou a socorrista.



Mãe e filha foram levadas para o hospital.



A mulher teve uma pequena hemorragia, mas segundo o que o CM conseguiu apurar as duas encontram-se bem de saúde.