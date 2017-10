Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Soflusa pede a passageiros para evitarem deslocação Barreiro-Lisboa entre as 08h00 e as 09h00

Várias pessoas tentaram forçar a entrada na zona de embarque, esta terça-feira.

15:01

A administração da Soflusa apelou aos passageiros para evitarem as deslocações entre as 08h00 e as 09h00, período durante o qual se verificaram esta terça-feira vários incidentes no cais do Barreiro.



"Fazemos um apelo aos passageiros para tentarem coordenar as deslocações, para não haver um tão grande aglomerado de pessoas àquela hora", disse a administradora da empresa de transporte fluvial, Marina Ferreira.



A empresa fez esta terça-feira este apelo, em conferência de imprensa, em Lisboa, depois de várias pessoas terem tentado forçar a entrada na zona de embarque.



Segundo a responsável, houve várias pessoas que se sentiram mal, uma mulher desmaiou e outros utentes magoaram-se na sequencia das tentativas de forçar a entrada de acesso ao barco, tendo mesmo partido uma porta.



"Felizmente, não aconteceu nada de grave, mas é uma preocupação para a empresa porque é uma questão de segurança dos passageiros", declarou.



O apelo é para que os passageiros tentem fazer as deslocações entre o Barreiro e Lisboa antes das 08:00 e depois das 09h00, para evitar que fiquem aglomeradas 1500 pessoas numa sala de espera, quando não é possível assegurar todas as ligações previstas.



"Basta falhar um barco e nós falhámos dois", justificou.



Cada barco, precisou, tem capacidade para 600 pessoas.



Estavam previstas nove carreiras entre as 08h00 e as 09h00 e circularam sete, quando se verificaram os incidentes.



Entre as 06h00 e as 09h00 estavam previstas 20 ligações e foram cumpridas 17.



A frota da transportadora é composta por oito navios, mas apenas quatro estão a funcionar, porque os restantes não reunem as condições necessárias.



Marina Ferreira referiu que as restrições orçamentais dos últimos anos impediram a regular manutenção dos barcos, que está agora a ser feita.



Na segunda-feira, a Soflusa suprimiu oito carreiras durante a hora de ponta da manhã.



A Soflusa é a empresa responsável pelas ligações entre o Barreiro e Lisboa, enquanto a Transtejo faz as ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão com a capital.