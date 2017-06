'Spray' contra dor de picadas de agulha é o melhor analgésico mas o menos usado

Denominado 'Intervenção farmacológica na prevenção da dor da punção venosa na criança', o estudo, liderado Luís Manuel da Cunha Batalha, investigador da ESEnfC, e pela enfermeira Maria Matilde Marques Correia (HPC), comparou "cinco analgésicos de aplicação tópica para prevenir este tipo de dor" e substancias como lidocaína a 10% em 'spray', em gel e em creme."Nenhum dos anestésicos tópicos apresentou superioridade na prevenção da dor" e "todos se revelaram eficazes, com uma intensidade de dor em mediana abaixo de dois pontos, o que é considerado um bom indicador de qualidade de cuidados na prevenção da dor", salientam os investigadores.As principais diferenças entre "os analgésicos tópicos estudados situam-se, pois, ao nível dos procedimentos requeridos aquando da respetiva aplicação e no tocante aos custos", sublinha, na mesma nota, a ESEnfC."O uso do cloreto de etilo num departamento de ambulatório pediátrico revela vantagens na relação custo-benefício", seja de "forma direta (custos financeiros)", seja "indiretamente, no menor tempo de ausência dos pais no local de trabalho e das crianças na escola" e também ao nível dos "custos com os materiais necessários para a aplicação do penso oclusivo e com o trabalho do enfermeiro", sustentam Luís Batalha e Maria Matilde Correia.De destacar ainda os "potenciais benefícios na redução da ansiedade da criança, pela ausência de tempo de espera entre a aplicação do anestésico tópico e a punção"."Sem prejuízo para o estudo de outras formas de analgesia farmacológica e não farmacológica para prevenção da dor provocada pela punção venosa nas crianças, o uso do cloreto de etilo deve ser repensado e mesmo recomendado, principalmente num departamento ambulatório pediátrico", salientam os investigadores.A falta de evidência científica e o medo de efeitos secundários (como, por exemplo, o de queimadura ou vasoconstritor) têm sido alguns dos motivos apontados para a pouca utilização do cloreto de etilo para alívio da dor associada à punção venosa, mas este mostra que não fazem sentido, conclui a ESEnfC.A investigação foi desenvolvida entre 2014 e 2016 e envolveu 350 crianças, com idades compreendidas entre os seis e os 17 anos, com necessidade de punção venosa, acompanhadas pelos pais.