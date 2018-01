Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Subsídio de penosidade nas Selvagens é de 34,91 euros por dia

Governo decidiu criar subsídio para pessoal da Autoridade Marítima Nacional nas ilhas Selvagens.

11:53

O Diário da República publica esta quarta-feira o valor diário do subsídio de penosidade devido por prestação de serviço efetivo nos Serviços da Autoridade Marítima Nacional nas ilhas Selvagens, fixado em 34,91 euros diários.



A atualização do valor do subsídio, acrescenta o diploma, é efetuada na percentagem que for estabelecida anualmente para a função pública.



A portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.