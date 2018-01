Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sugerem aos utentes o uso de máscaras no hospital

Nos corredores há muita gente a tossir, diz utente de Coimbra.

01:30

O aumento da afluência às urgências dos hospitais do Centro tem variado. Em Coimbra, o tempo de espera depende da especialidade. Uma utente com pulseira verde esteve esta sexta-feira sete horas para ser atendida e tratada, enquanto outra, Conceição Almeida, com a mesma cor, foi tratada na Estomatologia em duas horas e meia.



"Nos corredores há muita gente a tossir. Até recomendam para usarmos máscaras, mas têm sido rápidos", descreve. Em Leiria, o aumento de utentes fez-se sentir nas Urgências Pediátricas. Não há cadeiras suficientes e o CM sabe que o Centro Hospitalar tem atribuído pulseira verde à maior parte dos utentes, levando à espera de várias horas. No Alentejo, em Portalegre, várias corporações de bombeiros tiveram macas retidas nas Urgências do hospital. A unidade diz que o tempo médio de espera foi de 37 minutos.