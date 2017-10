Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Supermercado certo dá alívio até 500 euros

Estudo da DECO mostra que o Continente é agora o mais barato, destronando o Jumbo.

Por Beatriz Ferreira e Diana Ramos | 01:30

Escolher o supermercado mais barato permite aos consumidores poupar entre 200 e 500 euros por ano. A conclusão consta do último estudo da DECO, que comparou os preços de 560 lojas entre os meses de maio e julho.



O Continente e o Continente Modelo, do grupo Sonae, são agora os supermercados mais baratos, tirando a liderança ao Jumbo, que desceu para segundo lugar, seguindo-se o Pingo Doce, que ocupa o terceiro.



A DECO fez contas e uma família que gaste, em média, 150 euros por mês num cabaz básico de compras chega a poupar mais de 200 euros anuais se escolher a loja mais barata em Lisboa, Porto, Leiria e Braga, os distritos onde é possível obter as maiores reduções de preços.



Já uma família que gaste 400 euros mensais no supermercado pode poupar 500 euros por ano nestes mesmos distritos. Ao invés, Évora, Guarda e Portalegre são os distritos onde o consumidor menos consegue poupar.



Por exemplo, uma família que deixe no supermercado cerca de 150 euros por mês, em Évora, só poupa 63 euros ao escolher a loja mais barata. E se gastar 400 euros mensais, a poupança não passa dos 169 euros.



"Quem viva nos concelhos do Interior do País poderá conseguir poupanças inferiores a quem mora em Lisboa ou no Porto", esclarece ao CM António Meyrelles do Souto, coordenador do estudo da DECO.



Mais de metade das famílias não consegue poupar todos os meses

Cerca de 58% das famílias portuguesas não é capaz de juntar dinheiro no final do mês, de acordo com um estudo da multinacional Intrum Justitia, especializada em serviços de gestão de crédito.



Os restantes 42% dizem conseguir poupar, em média, 281 euros mensais. Dos que conseguem pôr dinheiro de lado, 79% diz que as verbas se destinam a despesas imprevistas.



Na Europa, são os portugueses quem mais reconhece a importância de poupar: 69% valoriza a poupança ao final do mês, valor que contrasta com os 43% da média da UE.



O estudo foi divulgado no âmbito do Dia Mundial da Poupança, celebrado hoje.