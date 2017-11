Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobe para 41 número de infetados por legionella

Doença já provocou duas vítimas mortais.

12:52

O número de casos confirmados de doença dos legionários do surto no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 41, anunciou esta quinta-feira a Direção-geral da Saúde (DGS).



Numa nota divulgada no seu site, a DGS indica que se mantêm internados em cuidados intensivos cinco doentes infetados com 'legionella'. Relativamente ao boletim divulgado na quarta-feira houve mais três casos registados.



O surto de 'legionella' identificado na sexta-feira no Hospital São Francisco Xavier já provou dois mortos.



A maioria dos casos deste surto ocorreu em mulheres (63%) e mais de 70% dos doentes infetados têm 70 ou mais anos.



Segundo a DGS, o primeiro caso de diagnóstico da doença dos legionários foi confirmado a 31 de outubro. Na passada sexta-feira foram confirmados oito casos, 14 no dia seguinte e quatro no domingo. Na segunda-feira foram confirmados sete casos, na terça-feira três casos, quarta-feira quatro casos e esta quinta-feira até às 12h30 um outro.



Na terça-feira, o ministro da Saúde disse que a origem do foco de 'legionella' em Lisboa foi o hospital São Francisco Xavier, considerando que as primeiras evidências apontavam logo para uma emissão dentro do perímetro da unidade hospitalar.