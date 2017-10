Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surto de varicela no aeroporto de Lisboa

Três casos no Centro de Refugiados e 20 pessoas de quarentena.

Por Miguel Curado | 08:45

Um surto de varicela foi detetado no Centro de Instalação Temporária de Refugiados (CIT) do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), responsável pelo espaço, confirmou ao CM a deteção, para já, de três casos. Fonte oficial revelou que serão transferidos onze refugiados como medida de prevenção.



O Correio da Manhã apurou que, pelo menos, outras 20 pessoas estão neste momento de quarentena no hospital. Com lotação para 60 pessoas, o CIT conta agora com cerca de 90 refugiados. Trata-se de estrangeiros, na sua maioria africanos e de origem asiática, requerentes de asilo ou que foram detidos a tentar entrar em Portugal na posse de documentos falsos.



Ao que o CM apurou, as primeiras suspeitas de varicela no CIT surgiram há algumas semanas, logo depois de ter sido controlado um pequeno foco de sarna, outra doença contagiosa.



Fonte oficial do SEF contactada pelo Correio da Manhã explicou que, mal se desencadearam as suspeitas, o "delegado de saúde que acompanha o aeroporto desencadeou os necessários mecanismos de acompanhamento médico". Foram, por isso, feitos exames de despistagem a um grande número de refugiados.



Três dos doentes ficaram internados, sem data prevista de alta. Os onze refugiados transferidos irão para a Unidade Habitacional de Santo António, uma instalação do SEF no Porto.



As pessoas que estiveram em contacto com os doentes estão a ser sujeitas a exames médicos.