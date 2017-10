T0 no Príncipe Real à venda por 305 mil euros

Procura internacional e turismo fazem disparar preços das casas em Lisboa.

17:54

A agência imobiliária Remax tem um T0, no Príncipe Real, em Lisboa, à venda por 305 mil euros.

O apartamento é descrito como sendo a "casa ideal para quem quer ter um lugar para ficar em Lisboa e rentabilizar o resto do tempo". Na verdade, toda a descrição do espaço "singular", de 24m2, está à volta da zona onde este está localizado e não do apartamento em si, que apenas é retratado como estando renovado, mobilado e equipado.

O preço das casas em Lisboa tem disparado nos últimos tempos e é cada vez mais difícil encontrar habitação na capital.

De acordo com o site de imobiliário Idealista, o aumento do número de transações está a ser acompanhado por uma subida do preço dos imóveis. O preço médio das casas em Portugal cresceu 7% entre julho e setembro. O metro quadrado custa, em média, 1602 euros. Já em Lisboa, o metro quadrado ronda os 3946 euros.

O problema de Madonna não será com certeza o dinheiro, mas não é de estranhar que até a diva da Pop não encontre casa para comprar em Lisboa.