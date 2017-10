Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAP estuda mais rotas para o Porto

Estados Unidos e Canadá são prioridades para transportadora.

Por João Saramago | 10:23

A TAP estuda a viabilidade de na primavera do próximo ano abrir novas rotas a partir do aeroporto Sá Carneiro, no Porto.



A transportadora aérea nacional tem por prioridade Washington, Chicago e São Francisco, no Estados Unidos, e Toronto e Montreal, no Canadá.



Face à crescente procura, a empresa estima também contratar mais 400 trabalhadores até final do próximo ano.



O crescimento da TAP coincide com um acréscimo de passageiros nos principais aeroportos nacionais nos primeiros oito meses do ano.



Lisboa somou 17,5 milhões de passageiros, mais 20,4% face a igual período de 2016.



O Porto cresceu 16,9%, totalizando 7,2 milhões e Faro teve um aumento de 16,1%, fixando-se em 6,1 milhões de passageiros.