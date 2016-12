TAP mantém ligações de risco

O que achou desta notícia?







79.2% Muito insatisfeito

79.2% 4.2%

4.2% 4.1%

4.1% 4.2%

4.2% 8.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







79.2% Muito insatisfeito

79.2% 4.2%

4.2% 4.1%

4.1% 4.2%

4.2% 8.3% Muito satisfeito Outras 24 pessoas também já deram o seu contributo pub

A TAP vai manter os voos para países africanos onde o risco de contrair malária é elevado e não deu qualquer indicação às tripulações para alterar procedimentos de forma a prevenir a doença que causou a morte do comissário de bordo Pedro Ramalho.Um piloto da companhia aérea garantiu aoque não houve qualquer comunicação ao pessoal de cabine no sentido de passarem a tomar medicação preventiva ou a mudar comportamentos em locais como São Tomé e Príncipe ou o Gana, onde o jovem esteve no início de dezembro.Pedro Ramalho foi ontem sepultado em Sintra, de onde era natural. "Ainda estamos em choque. Todos na TAP estamos em choque", disse aoum piloto, amigo da vítima.