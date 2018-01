TAP tem a tripulação "mais bonita" do mundo

Hoje vestimo-nos a rigor e rumámos a #Toronto à moda dos #anos70! Equipámos o #tapretrojet com o melhor da época e iniciámos uma verdadeira viagem no tempo. Espreitem alguns dos pormenores deste momento único! // Today we dressed up to fly to Toronto, #70s style! We prepared our #tapretrojet with the most iconic elements from that time and are started a real journey through time. Take a look at some of the details from this unique moment! #tapportugal #retro

