Tarde de fantasia anima milhares

Foliões fizeram a festa mais popular com muita brincadeira. Máscaras para todos os gostos levaram a esquecer a rotina.

Por Sofia Piçarra, F.G., José Durão e M.F. | 01:30

Tristezas não pagam dívidas e mesmo com a ameaça da chuva a tarde de ontem foi levada ao rubro. Com muita fantasia à mistura, a festa foi feita por milhares de foliões que amanhã prometem voltar, porque o Carnaval são três dias.

Em Torres Vedras, apesar da chuva que foi caindo durante toda a tarde, a multidão encheu as ruas. Com o mote ‘Mares e Oceanos’, desfilaram piratas, peixeiras, polvos, estrelas do mar, sardinhas e bacalhaus, mas a tradição das matrafonas é a que mais caracteriza aquele que se considera o Carnaval mais português de Portugal.



E porque homem que é homem veste-se de mulheres em Torres Vedras, milhares de novos e velhos vestiram o traje mais curto e os sapatos mais altos para se juntarem ao cortejo de cor que percorreu a cidade.



Hoje à noite, Torres Vedras faz a festa com o baile de máscaras e amanhã o corso volta às ruas.



Em Pataias, no concelho de Alcobaça, a brincadeira do Carnaval leva duas décadas e é assumida cada vez mais a sério pela população e também pelos milhares de visitantes. Na avenida Rainha Santa Isabel, 900 foliões fizeram magia. Em Loures e em Samora Correia ( Benavente), foram muitos os que deram forma aos mais populares Carnavais saloio e ribatejano. Em corsos formados por vários carros, trapalhões e matrafonas fizeram das suas, tal como a tradição impõe.