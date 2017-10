Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tartaruga presa foi libertada

Animal marinho ficou preso em cordas de alcatruzes.

Por Rui Pando Gomes | 30.09.17

Uma tartaruga gigante, com aproximadamente 150 quilos, foi encontrada presa em artes de pesca ao largo da praia da Oura, em Albufeira.



O animal marinho foi libertado por elementos de uma empresa de atividades náuticas.

Os esforços para conseguir libertar a tartaruga-de-couro foram muitos.



"Estava presa numa arte de pesca com alcatruzes e a ficar cansada. Conseguimos cortar os cabos que tinha a prender as duas barbatanas e à volta do pescoço e ela começou a nadar em liberdade", disse ao CM Carlos Vieira, da Sky Molhado, que diz ter sido uma "sensação muito boa" para toda a equipa libertar o animal sem ferimentos.



A Autoridade Marítima foi alertada e a tartaruga foi libertada das artes de pesca, seguindo a sua vida no mar.