Taxa turística de um euro começa a ser cobrada em Cascais

"[Os 1,2 milhões são] o valor mínimo que esperamos, porque estamos a basear-nos nas reservas de hotéis, mas ainda faltam dos hostels e outras unidades", sublinhou o vice-presidente do município, Miguel Pinto Luz.Segundo dados da câmara, em 2016 houve 1,2 milhões de dormidas nos estabelecimentos do concelho.A proposta de aplicação de taxa turística em Cascais, semelhante à que já é praticada em Lisboa, foi feita pela Associação de Turismo local.Em outubro de 2016, quando a proposta foi conhecida, a Associação de Diretores de Hotéis de Portugal e a Associação Regional dos Hoteleiros da Costa do Estoril, Sintra, Mafra e Oeiras manifestaram-se contra a aplicação dessa taxa.Aquando da discussão sobre se se avançava com a medida, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, explicou que as receitas provenientes do jogo - do Casino do Estoril - têm vindo a sofrer um corte substancial e, por isso, seria necessário procurar investimento para promover o concelho.