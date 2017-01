Taxas cobradas por juntas médicas baixam

Mantêm-se alguns valores como os cinco euros cobrados pela renovação de atestado médico de incapacidade multiuso em processo de revisão ou reavaliação do grau de incapacidade (cinco euros).

O Governo baixou o valor das taxas pelos serviços prestados por juntas médicas, como o atestado multiuso de incapacidade, que é agora metade do valor que estava a ser cobrado.De acordo com uma orientação da Direção Geral da Saúde (DGS), na origem desta descida de preços esteve "a atual conjuntura socioeconómica".O atestado multiuso de incapacidade passa a custar 25 euros, quando anteriormente o seu valor era de 50 euros, uma redução para metade, tal como acontece com o atestado em junta médica de recurso: de 100 euros para 50 euros.