Taxify chega a Portugal para concorrer com Uber e Cabify

Nova plataforma promete mais rendimentos para os motoristas.

16:51

Depois da Uber, Cabify e Chofer, chegou esta quinta-feira a Portugal uma nova plataforma de transporte individual. A Taxify tem origem na Estónia, mas já está presente em vários países.Em Portugal, o serviço estreia-se em Lisboa com 600 motoristas inscritos e cerca de 2500 utilizadores com a aplicação descarregada no telemóvel.A empresa vai ter preços promocionais até ao final de janeiro e promete dar aos condutores uma maior percentagem da bandeirada - em vez do habitual valor de 25%, a Taxify cobra 15% do valor de cada viagem aos motoristas associados.

No arranque, a tarifa mínima é de 1,25 euros por viagem, metade do valor que será cobrado a partir de fevereiro. Cada viagem começa no vlaor de incidência de um euro, a que se somam 66 cêntimos por km e 10 cêntimos por minuto - fora a promoção que dura em janeiro, que reduz valores para metade.