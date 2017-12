Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Táxis admitem protesto na rua

Tribunal Europeu recusa Uber como plataforma digital.

Por João Saramago | 21.12.17

Conhecida a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de recusar classificar a Uber como uma plataforma digital mas sim como empresa de transportes, as entidades representativas dos profissionais do setor reclamam medidas do Governo.



"Se o ministro da Administração Interna não nos receber no prazo de oito dias, garanto que no princípio do ano vamos ter problemas na rua", disse esta quarta-feira o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio de Almeida.



O objetivo da ANTRAL é "o reforço das forças de segurança na rua no sentido de punir, como a lei determina, os motoristas que circulem ao serviço da Uber", acrescentou.



Por sua vez, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, referiu esperar "agora que a Assembleia da República faça o seu trabalho de regular esta empresa de transportes à luz do decidido pelo Tribunal Europeu de Justiça".



Em comunicado, a Uber referiu que a decisão do tribunal "não muda nada" nas operações da companhia, que deixa agora de ser classificada como "serviço da sociedade da informação".



PORMENORES

Legislação para breve

O diretor-geral da Uber na Península Ibérica, Rui Bento, espera a "breve aprovação" do projeto de lei do Governo para o transporte descaracterizado.



Diferente do táxi

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes considerou que a decisão não implica a sujeição da Uber à legislação aplicada aos táxis.



Queixa veio de Barcelona

A queixa sobre a atividade da Uber junto do Tribunal Europeu partiu da estrutura de Elite Táxis, de Barcelona, Espanha.