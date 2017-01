Taxista que falou em violar meninas virgens foi ilibado

O Ministério Público tinha aberto em outubro um inquérito na sequência de uma queixa da Comissão para a Igualdade do Género (CIG).



Segundo a queixa apresentada pela CIG, a afirmação proferida por aquele taxista configura a prática de crimes.



A CIG, "enquanto organismo público responsável pela promoção e defesa da igualdade de género e do combate à violência doméstica e de género", veio, na altura, "publicamente repudiar a afirmação" proferida pelo taxista e veiculada pela comunicação social.



"O processo referido foi objeto de despacho final de arquivamento", referiu fonte da Procuradoria-Geral da República, numa resposta à agência Lusa.

O Ministério Público decidiu arquivar o processo contra Jorge Máximo, o taxista de 78 anos que em declarações àdurante uma manifestação do setor em outubro do ano passado disse que "as leis são como as meninas virgens, são para ser violadas".