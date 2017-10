Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnica corrige ‘papos’ e queda de pálpebra

Cirurgia plástica permite corrigir também problemas de visão.

Por Francisca Genésio | 09:55

A blefaroplastia, ou cirurgia das pálpebras, é uma cirurgia estética que permite a correção das deformidades nesta zona da face. Este procedimento cirúrgico permite eliminar os conhecidos "papos nos olhos" e a queda da pálpebra superior, que são geralmente adquiridos com o envelhecimento facial, explica ao CM David Rasteiro, médico especialista em cirurgia plástica reconstrutiva e estética na clínica My Moment, em Lisboa.



Embora a blefaroplastia seja uma cirurgia plástica, o objetivo não é estritamente estético. "Permite ainda um ajuste funcional do olho, uma vez que a queda da pálpebra superior pode fazer com que as pessoas comecem a ter problemas sérios ao nível da visão", revela o cirurgião.



O procedimento cirúrgico é feito com anestesia local e o paciente pode ficar acordado enquanto a cirurgia decorre. "Os resultados estáveis não são logo imediatos, porque a cicatrização total só acontece no período de um ano, mas há quem note diferenças nos primeiros sete dias, quando os pontos são retirados", refere o médico especialista.



Contudo, o processo de cicatrização depende dos cuidados do pós-operatório. O paciente deve evitar apanhar sol nos dias seguintes, esforços físicos e usar maquilhagem. Deve usar compressas frias.



O preço de uma blefaroplastia varia entre os 1200 e os 2500 euros e inclui todos os procedimentos", revela ao CM Carla Ferreira, diretora da clínica My Moment.



"A pele dos olhos é muito fina"

CM: A blefaroplastia influencia a visão nos primeiros dias?

David Rasteiro – Durante a primeira e segunda semana, as pessoas podem notar a visão um pouco desfocada. Mas é uma situação normal durante o período de recuperação.

- As cicatrizes da cirurgia ficam visíveis?

– A pele junto aos olhos, das pálpebras, é muito fina e, por isso, as cicatrizes geralmente ficam bem disfarçadas nas dobras da pele. É preciso hidratar bem.

– Quem recorre a esta cirurgia?

– Depende. Acho que é das cirurgias que abrange mais idades porque a finalidade não é puramente estética. Já fiz blefaroplastias em mulheres com 35 anos e em homens com 80, por isso, é relativo.



CONSELHO DA SEMANA

A pele dos olhos é a pele mais fina do corpo humano. Por isso, homens e mulheres devem utilizar, desde cedo, óculos de sol, fazer uma boa hidratação da pele, dormir bem, usar protetor solar e, no caso das mulheres, evitar dormir com maquilhagem, de forma a evitar rugas de expressão, conhecidas como "pés de galinha" junto aos olhos.



Em caso de "inchaço" nas olheiras, pode-se colocar gelo para aliviar.



Esforço ocular leva à criação de rugas

Estar ao computador várias horas seguidas prejudica não só a visão mas também a pele. Com o passar do tempo, os olhos vão ficando cansados, ficam semicerrados, o que acaba por vincar as linhas oculares e criar ou até prejudicar rugas na zona ocular.



Deve, por isso, evitar estar várias horas ao computador. Se usar óculos, utilize sempre. Reduzir a luminosidade pode também ajudar.