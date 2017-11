Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnica de diagnóstico deteta cancro da próstata mais cedo

Fragmentos das lesões são depois enviados para o laboratório.

Por Francisca Genésio | 09:39

Há mais uma arma no combate ao cancro da próstata. A biopsia prostática de fusão é uma nova técnica de diagnóstico deste cancro. Esta tecnologia inovadora combina as imagens obtidas com a ressonância magnética nuclear com a imagem obtida por ecografia prostática em tempo real.



"A técnica de fusão, assim lhe chamamos, permite detetar cancro com uma taxa muito superior à biopsia ‘standard’. Outra das particularidades é que também conseguimos caracterizar o tumor, permitindo-nos saber que tipo de tratamentos se poderão aplicar às lesões daqueles doentes", explicou ao CM o médico urologista João Magalhães Pina.



Depois de sobrepostas as imagens, o urologista pica diretamente as lesões suspeitas, identificadas através da ressonância, e retira o fragmento, com a coordenada que a grelha dá para análise. "Com a informação da grelha e olhando para o contorno da próstata, é possível delinear o local onde o tumor se encontra, saber se é só ali ou se há em mais algum sítio", explica o urologista.



"Como a taxa de sucesso da deteção do tumor aumenta 15 a 25 por cento com esta técnica em relação à biopsia convencional, o Hospital de São José está a receber pacientes de todos os pontos do País", acrescentou João Magalhães Pina.



Foi surpreendido com as análises

Eurico Silva, de 62 anos, fez o primeiro exame de diagnóstico da próstata em junho. Foi surpreendido com o resultado das análises sanguíneas, onde o nível de PSA estava elevado. Fez posteriormente uma biopsia cujo resultado foi "inconclusivo". "O Dr. João Magalhães Pina aconselhou-me a fazer este exame inovador. Disse-me que era mais esclarecedor ", contou ao CM o reformado. Eurico Silva tem histórico de cancro da próstata na família. Vai conhecer os resultados do exame em dezembro.



"Técnica é feita com anestesia"

CM: Que diferenças existem entre a biopsia convencional à próstata e esta nova técnica?

João M. Pina (médico urologista no Hospital de São José) – Desde logo, a abordagem. A nova técnica é realizada através da pele do períneo, que é uma zona limpa. A biopsia convencional é feita através da zona transretal, uma zona com mais impurezas, o que acaba por aumentar a taxa de infeções no doente.



– A biopsia de fusão é feita com anestesia?

– O procedimento é realizado através de uma anestesia raquidiana, que imobiliza o paciente da zona da bacia para baixo. Também pode ser feito com anestesia local. Tudo depende do caso. Em qualquer um dos cenários, o doente costuma ter alta no próprio dia.



– Quanto tempo dura, em média, a execução?

– Cada caso é um caso mas, em média, são precisos cerca de 20/30 minutos. Depende do número de lesões encontradas