Técnica inovadora para hérnias discais

Incisão menor permite recuperação mais rápida. Técnica realizada no Hospital das Forças Armadas, no Porto.

Por Cláudia Machado | 09:52

Microinvasiva. Assim se descreve a cirurgia endoscópica da coluna recentemente introduzida no Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto (HFAR - Porto) para tratar dois doentes com hérnias discais lombares. As intervenções "inéditas", que se basearam numa "tecnologia inovadora", foram realizadas no dia 13 deste mês.



"Este tipo de cirurgia utiliza uma técnica microinvasiva. É na recuperação dos doentes, no pós-operatório, que melhor se veem as diferenças em comparação com a cirurgia tradicional para o tratamento das hérnias discais", explica ao CM Miguel Loureiro, major médico ortopedista do HFAR - Porto. Nos dois casos tratados foi administrada anestesia geral, mas este método pode ser aplicado com anestesia local e sedação, o que permite que "o doente possa ir para casa no próprio dia".



Como a incisão necessária para a cirurgia é também muito menor face à realizada numa intervenção convencional, espera-se que o doente tenha menos dor no pós-operatório e que faça uma recuperação mais rápida. A isto alia-se uma taxa de infeção igualmente reduzida em comparação com a calculada para a cirurgia tradicional.



As intervenções contaram com a participação de Ralf Wagner, médico cirurgião do Ligamenta Spine Center, em Frankfurt, na Alemanha. O especialista começou a usar a técnica em 2006 e, no espaço de 12 anos, já realizou cerca de 2400 cirurgias desta natureza.



"Com uma abordagem menos invasiva e a possibilidade de chegar ao canal espinal através de uma pequena incisão, há menos sangue, a cicatrização é mais fácil e o paciente recupera mais rápido e com melhores resultados", destaca Ralf Wagner.



"Entre os 35 e os 45 anos"

Miguel Loureiro - Major médico do Exército português

CM - Em que faixa etária é mais comum o surgimento de uma hérnia discal lombar?

Miguel Loureiro – Pode surgir em qualquer idade, mas é frequente na faixa etária entre os 35 e os 45 anos. O aparecimento deste tipo de hérnia é muitas vezes associado à realização de esforços físicos. Os dois doentes que operámos são homens com idades entre os 65 e os 75 anos.

– A técnica usada na cirurgia endoscópica da coluna só serve para tratar este tipo de casos?

– Numa primeira fase, podemos tratar as hérnias discais lombares com esta técnica. À medida que o cirurgião ganha experiência na realização da técnica, pode tratar problemas mais complexos, como, por exemplo, a estenose lombar em doentes mais velhos, e que se refere a um estreitamento do canal vertebral.



