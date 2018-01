Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnica melhorada de aumento mamário atrai mais mulheres

Cirurgia continua a liderar o top das operações estéticas mais procuradas pelas portuguesas.

Por Cláudia Machado | 06:00

Se há modas que tão depressa vão como vêm, a da cirurgia de aumento mamário não é uma delas. A procura desta técnica, chamada mamoplastia de aumento, não pára de aumentar. Cresce o número de cirurgias realizadas, abre-se o leque de idades.



"Atualmente, há mulheres de todos os grupos etários a realizar mamoplastias de aumento. Desde as mais jovens, após terminarem o seu crescimento, até às mulheres a partir dos 50 anos", explica ao CM Miguel Andrade, cirurgião plástico.



Para o médico, o aumento deve-se sobretudo à evolução da técnica cirúrgica. "Nos últimos cinco anos, a intervenção tornou-se menos traumática e menos invasiva. A incisão é menor. Os dispositivos usados e a técnica não lesam tanto a parte muscular da mama e a própria glândula mamária", refere Miguel Andrade. Desta forma, "há menos dor e menos inchaço dos tecidos no pós-operatório".



Quanto às idades, cada grupo tem os seus objetivos. "As mulheres mais jovens procuram implantes de tamanho maior, ao passo que as mais velhas optam por tamanhos mais moderados", afirma o especialista.



A intervenção em si demora entre 50 minutos a 1h30. "A maior parte é realizada em regime de ambulatório e no próprio dia a pessoa já se pode levantar", sempre com determinados cuidados, acrescenta o médico cirurgião plástico.



E, no que diz respeito a arrependimentos, estes passam sempre pelo tamanho: "Quando o inchaço passa, dizem-me que, se soubessem, tinham posto implantes maiores", revela.



"20 a 27 cirurgias por mês"

CM - A mamoplastia de aumento tem muita procura atualmente?

Miguel Andrade – É uma das cirurgias estéticas mais realizadas. Temos verificado nos últimos anos um grande aumento de procura e de realização. Isto justifica-se pela elevada taxa de satisfação com o resultado obtido face à expectativa que a pessoa traz e, também, devido a uma incidência muito pequena de complicações.

– Quantas cirurgias de aumento mamário realiza?

– Realizamos, em média, entre 20 a 27 intervenções de mamoplastia de aumento por mês. A média de tamanho das próteses ronda os 280 cm3.



Cuidados após a cirurgia

Os cuidados após a intervenção de aumento mamário começam ainda no bloco de operações, logo após terem sido fechadas as incisões através das quais foram introduzidas as próteses. Nesse momento, é colocado na mulher "um sutiã cirúrgico, de pós-operatório, para modelar o peito e impedir que haja mobilização dos implantes. Tem de ser usado durante quatro semanas", explica Miguel Andrade, cirurgião plástico.



É o primeiro de "alguns cuidados, que são essenciais para um bom resultado final" e que devem ser postos em prática nas primeiras semanas após a cirurgia.



A atividade desportiva que envolva movimentos bruscos dos braços e grandes esforços, incluindo o levantamento de pesos, também deve ser posto de parte por, pelo menos, quatro semanas.



A mulher deve também ter presente que o tamanho real do peito só poderá ser observado quando o inchaço associado à intervenção diminuir, passados alguns dias.



Tecnologia 3D ajuda a decidir

A par da evolução da técnica cirúrgica, também os meios disponíveis para ajudarem a mulher na decisão sofreram alterações. Em vez de um sutiã e de almofadas de silicone, que eram colocadas neste de forma a simular os vários tamanhos de peito possíveis, as utentes podem agora ver o resultado final no próprio corpo, com a ajuda de uns óculos de realidade virtual 3D. São feitas simulações com os vários tamanhos das próteses e de perspetivas diferentes.