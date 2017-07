Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnicas de massagem ajudam crianças a respirar

Tratamento pode durar apenas três dias ou semanas.

Por Daniela Polónia | 09:19

Os bebés até aos seis meses só respiram pelo nariz e, muitas vezes, têm dificuldades respiratórias apenas porque há uma obstrução nasal. Por isso, é importante que os pais saibam fazer uma boa lavagem nasal", afirma Maria João Fidalgo, fisioterapeuta no Hospital da Luz, em Lisboa.



Para evitar complicações, acrescenta, os pais devem estar especialmente atentos: "Os sinais de maior desconforto têm a ver com a obstrução das vias superiores, que fazem com que os bebés percam o apetite e durmam mal".



A limpeza do nariz, com a introdução de soro nasal, faz parte das técnicas da fisioterapia respiratória pediátrica.



"Também recorremos à mobilização do tórax, com as nossas mãos, para libertar as secreções acumuladas nas vias respiratórias e as levar para as vias respiratórias superiores", explica a fisioterapeuta.



As técnicas são depois adaptadas à idade das crianças e à doença, sendo que na mobilização do tórax vai variando o ritmo, a intensidade e a pressão da massagem no peito. No caso de uma bronquiolite de um bebé, em média são necessárias três sessões, sendo que a fisioterapia respiratória permite encurtar o tempo da doença. Já numa pneumonia com um derrame pleural, podem ser precisas duas a três semanas de tratamento.



Nas doenças crónicas, como a fibrose quística, sempre que há uma agudização da patologia, a criança tem de voltar a fazer fisioterapia até voltar a melhorar. "Não dói, embora por vezes os bebés chorem e isso deve-se ao desconforto. A lavagem do nariz não é agradável, mas não dá dor", afirma Maria João Fidalgo.



"Ambiente hospitalar é mais controlado"

"No ambiente hospitalar é tudo mais controlado. Em caso de emergência, temos uma rede que responde de imediato. No entanto, a fisioterapia respiratória pediátrica pode ser feita em casa, mas é aconselhada apenas para casos que não sejam graves.



O profissional que trata o bebé tem de estar muito atento. A situação clínica pode mudar de um momento para o outro", diz a fisioterapeuta Maria João Fidalgo.



Pormenores

Bronquiolite

A bronquiolite é uma infeção viral das vias aéreas. As vias que transportam o ar até aos pulmões ficam obstruídas, o que dificulta a entrada e saída de ar e, consequentemente, a oxigenação do sangue.



Fibrose Quística

A fibrose quística é uma doença crónica e hereditária. As secreções respiratórias ficam mais grossas e são difíceis de eliminar, provocando infeções. Estes doentes têm sempre tosse, devido à acumulação de expetoração que existe.



O meu caso

"Respiração é menos audível"

"A minha filha foi internada com uma pneumonia e notei logo melhorias na primeira sessão de fisioterapia respiratória", explica Vera Henriques, que vive no Barreiro.



A mulher acrescenta que os níveis de oxigénio eram baixos e que a menina, de dezassete meses, tinha muitas dificuldades em dormir. "Agora não só dorme melhor de noite, como até já consegue dormir a sesta. Além disso, a respiração dela é menos audível", afirma a mãe da criança.



Vera Henriques aprendeu com a fisioterapeuta da filha as técnicas que lhe vão permitir fazer a lavagem nasal da filha em casa, da forma que é mais adequada.