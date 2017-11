Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnicos de diagnóstico e terapêutica reivindicam melhor salário

Sindicato diz que ordens profissionais agem como “donos disto tudo”.

Por João Saramago | 08:13

Cerca de 200 técnicos de diagnóstico e terapêutica concentraram-se ontem frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, reivindicando a atualização dos salários e a criação de uma carreira.



A manifestação coincidiu com o primeiro dia de uma greve marcada por tempo indeterminado.



No protesto, foi aprovado um manifesto onde os técnicos de saúde tecem duras acusações ao Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP): "Hoje conhecemos que os acantonados no CNOP querem esmagar as nossas profissões".



Referindo-se ao CNOP, o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas do Diagnóstico e Terapêutica, Almerindo Rego, disse: "São, no fundo, os donos disto tudo".



Afirmação que o CNOP viria a lamentar.