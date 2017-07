Tecnologia é ‘arma’ contra esclerose múltipla

Doença neurológica ataca o sistema nervoso central e manifesta-se por surtos ou de forma progressiva.

Por Cláudia Machado | 08.07.17

A tecnologia, aliada ao cada vez maior conhecimento científico, permite detetar e diagnosticar de forma rápida e precisa as lesões e os indícios gerados pela Esclerose Múltipla (EM). Esta doença crónica e degenerativa ataca o sistema nervoso central e pode manifestar-se de duas formas: por surtos, que vão deixando lesões, ou progressivamente, com uma evolução lenta."O tempo interessa na EM e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais depressa podemos evitar o agravamento da doença e o desenvolvimento de incapacidade", explica ao CM Pedro de Melo Freitas, secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Neurorradiologia.Nesta luta contra o tempo os doentes contam com o apoio do melhoramento das ‘ferramentas’. "A ressonância magnética, que é um dos meios de diagnóstico da EM, tem evoluído muito. O aparelho mostra, com uma resolução cada vez melhor, as lesões ou indícios da doença", refere o especialista. Uma "clareza" que não se verificava há alguns anos e que permite "detetar não só a doença, como o estado em que se encontra de uma forma muito precisa e numa fase muito precoce". Assim, é possível garantir uma vida "ativa e normal" aos doentes.Atualmente, estão aprovados 12 tratamentos para a Esclerose Múltipla, entre medicamentos e substâncias injetáveis. "Os medicamentos podem ser agressivos e, em cenários mais graves, podem provocar infeções. Por isso é comum que os tratamentos comecem com as substâncias menos agressivas e, conforme for necessário, o doente vai subindo de patamar", explica Pedro de Melo Freitas.