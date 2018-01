Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamadas não atendidas nos centro de saúde encaminhadas para SNS 24

Dados e questões colocadas pelo doente serão registados por uma operadora.

09:51

Os telefonemas dos utentes para os centros de saúde que não sejam atendidos vão passar a ser encaminhados para uma central que regista o motivo da ligação e dá seguimento ao assunto.



O secretário de Estado Adjunto e da Saúde reconheceu em entrevista à Lusa que por vezes é muito difícil os utentes contactarem por telefone o seu centro de saúde.



"É uma necessidade básica e não está cumprida (...) Não é adequado alguém ligar e ninguém atender", disse Fernando Araújo.



O governante considera que a contratação de mais recursos humanos para os centros de saúde para esta situação específica pode não ser o mais adequado e adianta que o centro de contacto SNS 24 está a estudar uma forma de passar a receber estas chamadas não atendidas nas unidades de saúde.



"Está neste momento a ser estudada a forma de desenvolver [esta medida] e espero que ocorra muito em breve, ainda em 2018", afirmou.



Segundo explicou Fernando Araújo, quando um utente ligar para o seu centro de saúde e não for atendido, a chamada será reencaminhada ao fim de algum tempo para uma operadora, que ficará com os dados e questões colocadas, no sentido de se voltar a contactar o doente se necessário.



Questionado pela Lusa, o governante admitiu ter relatos das dificuldades que muitos utentes têm em ser atendidos por telefone nos centros de saúde e diz que o Ministério da Saúde não esconde a situação.