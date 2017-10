Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tem de pagar pensão a filha que não é dele

Tribunal mantém pensão de alimentos a homem depois de teste de ADN confirmar que não é pai biológico da criança.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Há quatro anos que um operário da construção civil, de 33 anos, viu o Tribunal de Família e Menores de Loures confirmar que não é o pai biológico de uma menina, agora com 11 anos. Mas continua a ver ser retirada a pensão de alimentos de 160 euros do ordenado, que ronda o salário mínimo nacional (557 euros), por ordem do mesmo tribunal. "Isto não faz sentido. Já nem quero que me devolvam o que paguei a mais. Só quero deixar de pagar por uma filha que não é minha", desabafa o homem, revoltado com a morosidade da Justiça.



A menina nasceu em 2006 e a mãe avançou com um pedido formal de pensão de alimentos. O tribunal fixou o valor em 110 euros. Desconfiado, o homem decidiu avançar com um pedido de teste de paternidade. Os exames ao ADN confirmaram as suspeitas. "O resultado da perícia exclui o arguido da paternidade da menor. Declara-se que não é filha do arguido", lê-se na decisão proferida a 18 de setembro de 2013 pela 1ª vara de Competência Mista do Tribunal de Família e Menores da Comarca de Loures.



"Há dois juízos do mesmo tribunal envolvidos nesta questão. O que sentenciou que o meu cliente não é pai da menor informou o outro juízo, que já tinha fixado primeiro a pensão de alimentos. No entanto, não há resolução à vista para este caso, que não tem qualquer cabimento", sublinha a advogada Fátima Castro.



Entre 2009 e 2012, o homem foi para Espanha trabalhar. A mãe da menina avançou com um processo e o tribunal decidiu fixar um pagamento mensal de 110 euros, até que a criança atinja a maioridade, a que acrescem 50 euros por mês até que a dívida de quase três mil euros, correspondente ao valor em atraso, esteja saldada. O salário do queixoso continua, assim, penhorado.



"Pressionado" a assumir paternidade pela ex-namorada

"Estivemos juntos seis meses e separamo-nos. Nunca me disse que estava grávida. Algum tempo depois via-a no café com uma bebé e em tom de brincar perguntei se era minha filha. Ela respondeu que sim", começa por recordar o homem, que não acreditou na afirmação.



Algum tempo depois, acabou por ser procurado pela ex-namorada: "Disse-me que eu era o pai e que tinha que assumir a paternidade porque a Segurança Social queria tirar-lhe a bebé. Eu aceitei, mas desconfiei sempre", assume.



Advogada admite possível "vazio legal" para ser resolvido

A advogada que agora defende o homem admite que na base deste impasse possa estar um "vazio legal" da Organização Tutelar de Menores.



"Terá havido um atraso de dias, quando tinha outro advogado, a recorrer da primeira decisão de fixar a pensão de alimentos. Mas essa situação não pode servir para o manter a pagar para sempre, quando há dados novos", afirma Fátima Castro.



PORMENORES

Não quer valor devolvido

"Está provado que não é minha filha, não tenho de pagar. Já só quero que não me tirem mais dinheiro, nem penso no dinheiro que já paguei", garante.



Mãe muda-se para Loures

O casal manteve uma relação amorosa em Gondomar mas, após a bebé nascer, a mãe mudou-se para Loures. O homem ainda vive em Gondomar.



Pedido de esclarecimento

O Correio da Manhã enviou ontem um pedido de esclarecimento para o Tribunal de Família e Menores de Loures e aguarda uma resposta.