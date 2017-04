Temperatura desce na quadra da Páscoa

As férias escolares, aliadas à previsão de bom tempo para a Páscoa, levantam preocupação junto da Autoridade Marítima Nacional (AMN). A AMN recomenda que as pessoas não virem costas ao mar e tenham atenção quando caminharem na areia molhada, para evitar risco de arrastamento perante um eventual golpe de mar. As crianças devem estar sob vigilância permanente e não devem brincar na zona da areia molhada, nem junto à linha de água.



"Tenha especial atenção quando entrar na água, tendo em conta que o declive das praias ainda não está suavizado, existindo condições mais favoráveis para se formarem agueiros", aconselha a autoridade marítima.



Uma vigilância que levou Elisabete Tomé, de 42 anos, agente da PSP de Torres Novas, "a optar pela praia de Carcavelos em vez de Oeiras". Com uma temperatura na ordem dos 26 graus e fraca ondulação, muitos demonstraram a intenção de dar o "primeiro mergulho do ano", como foi o caso de Gabriel Rodrigues, de 53 anos, militar, residente em Cascais.

Temperaturas máximas na ordem dos 30 graus irão marcar os próximos dias, depois de ontem terem sido registados 29,5 graus, pelas 16h00, em Pinhão, no concelho de Alijó.O calor irá continuar até à próxima quarta-feira. Contudo, a partir de quinta-feira o céu ficará nublado e haverá uma descida da temperatura máxima na ordem dos cinco graus. O céu nublado irá continuar com a chegada da quadra da Páscoa, com a possibilidade de aguaceiros fracos a norte da serra de Montejunto, no fim de semana pascal.No sábado, ao longo da costa, milhares aproveitaram o calor e foram à praia. Em Carcavelos, no concelho de Cascais, a vigilância, enquanto não abre a época balnear, cabe em exclusivo aos Bombeiros de Carcavelos. "Iremos estar na praia todos os fins de semana em que as condições meteorológicas indiquem a ausência de chuva", explicou aoo comandante da corporação, Paulo Santos. No socorro aos banhistas, os bombeiros contam com um nadador-salvador e um bote salva-vidas.