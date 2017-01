Temperaturas abaixo de zero e previsão de neve já para hoje

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As temperaturas vão baixar em Portugal continental a partir desta quinta-feira, devido a uma superfície frontal fria, e está prevista queda de neve no extremo norte do País, até ao final da manhã. No entanto, a precipitação não será forte.Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no fim de semana não deverá chover, mas o frio vai ser mais intenso: a serra da Estrela vai atingir mínima de -4 graus, Bragança e Viseu, -1 grau e Vila Real vai ter mínima de zero graus.Mais amenos serão os dias no Porto (3 graus) e Lisboa (6 graus).