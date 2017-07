Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas altas por mais uma semana

Évora e Beja com a indicação de 39 graus para hoje e amanhã.

Por João Saramago | 01:30

As altas temperaturas irão continuar durante este fim de semana, com a indicação de máximas de 39 graus para os distritos de Évora e Beja. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a próxima semana será igualmente quente, em particular no Interior, devendo a maior parte de Portugal continental registar temperaturas superiores a 30 graus.











A vaga de calor fez de quinta-feira o dia mais quente do ano, com o valor mais alto registado na Amareleja (Moura): de 46,2 graus. Outras localidades alentejanas ultrapassaram os 45º C. Esta sexta-feira, os termómetros também ultrapassaram os 40 graus no interior alentejano.



As altas temperaturas levam o IPMA a colocar sob aviso laranja - o segundo mais grave - os distritos de Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja. Situação que leva a ter cuidados perante a exposição direta ao sol durante várias horas.



A Direção-Geral da Saúde recomenda o consumo de muita água. As refeições devem ser ligeiras e é recomendado o uso de roupas leves. O risco de ocorrência de incêndios apresenta uma possibilidade elevada a extrema em todos os distritos do Interior e também no Algarve.



Para 4ª e 5ª feira há a previsão de chuva no Litoral Norte e de céu nublado no resto do continente. Para o próximo fim de semana o sol voltará a brilhar.