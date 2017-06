Temperaturas bateram recordes esta semana

O que achou desta notícia?







Entre os dias 1 e 20 deste mês, os termómetros em Portugal bateram recordes. O dia 17, sábado, foi o mais quente, com uma média de 39,1 graus de temperatura máxima, "mais 13,8 graus em relação ao normal", revelou ontem o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Já a noite mais quente registou-se a 19, segunda-feira, com uma média de 20,1 graus, mais 6,6 graus face ao habitual.No último fim de semana (dias 17 e 18), "foram ultrapassados os anteriores máximos de temperatura máxima para o mês de junho em quase todo o território", explicou o IPMA. As regiões litoral Norte e Centro foram a exceção. É dado o exemplo das estações de Mirandela e de Miranda do Douro, onde foram ultrapassados os máximos absolutos, registos que tinham 68 e 14 anos, respetivamente.Cerca de 80 por cento do território continental estava em seca severa ou extrema no domingo, dia 18, segundo os dados mais recentes do índice meteorológico de seca e que também foram divulgados no mesmo relatório do IPMA.