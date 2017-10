Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas elevadas durante toda a semana

Estado metereológico é anormal para o mês de outubro.



Os distritos de Coimbra e Santarém, que estão a ser afetados por incêndios, vão continuar esta segunda-feira com temperaturas acima dos 30 graus Celsius, disse à agência Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.



De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje está previsto tempo quente com temperaturas acima dos 30 graus Celsius em grande parte do território e com níveis de humidade relativa baixos.



"Prevê-se uma semana com temperaturas elevadas, acima do normal para o mês de outubro. Algumas regiões terão temperaturas mais baixas, mas de um modo geral grande parte do território vai ter temperaturas acima dos 30 graus, nomeadamente as regiões do interior norte e centro, interior do Alentejo e a região do Vale do Tejo (Santarém e Lisboa)", disse.



Patrícia Gomes indicou também que, a par das temperaturas elevadas, o combate aos incêndios vai ser dificultado pelos valores da humidade relativa, que vão ser baixos durante a tarde.



"Durante a noite, os valores serão repostos junto ao litoral, porque está prevista nebulosidade em quase todos os dias", destacou.



Segundo Patrícia Gomes, a única notícia favorável para o combate aos incêndios é a previsão de vento fraco, com pouca intensidade.



"As temperaturas vão continuar elevadas ao longo da semana. Vamos ter descidas de um/dois graus e noutros dias subida de um/dois graus. Não haverá grandes variações", concluiu.



Por causa das temperaturas elevadas, o IPMA colocou em risco 'máximo' de incêndio mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Vila Real e Bragança.



De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 07:00 estavam em curso sete incêndios, cinco em resolução e 20 em fase de conclusão.



Por dominar, estava o incêndio que deflagrou na sexta-feira à noite na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão-Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, com 663 operacionais e 200 veículos.



Por dominar continua também o fogo que deflagrou às 17:08 de domingo na localidade de Amenda, freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, que às 06:30 era combatido por 257 homens, apoiados por 75viaturas.