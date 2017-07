Temperaturas no Alentejo chegaram aos 45 graus

Na estação da Amareleja foram registados 46,2ºC.

13.07.17

As temperaturas máximas no Alentejo foram superiores aos 45 graus esta quinta-feira. O IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera – refere que as temperaturas altas no interior devem-se a uma massa de ar quente transportada na circulação de um anticiclone localizado sobre o norte de África.

De acordo com o instituto a temperatura máxima foi superior a 45ºC em alguns locais do interior do Alentejo, sendo que na estação da Amareleja foram registados 46,2ºC, 45,8ºC na estação de Reguengos, 45,6ºC na estação de Neves Corvo e 45,4ºC na estação de Portel.

Já as temperaturas mínimas atingiram também valores elevados sendo superior a 20ºC em alguns locais das regiões Centro e Sul.

Está prevista uma descida gradual da temperatura na região sul a partir desta sexta-feira.