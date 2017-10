Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas podem chegar aos 35º este sábado

Estão previstos períodos de céu muito nublado.

09:33

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo nas regiões norte e centro até meio da manhã.



O vento estará fraco, soprando moderado (20 a 30 km/h), de sueste no Algarve a partir da manhã e do quadrante sul nas terras altas a partir da tarde.



Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal no litoral norte e centro, uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões centro e sul e uma subida da temperatura máxima. As temperaturas máximas previstas para este sábado são de 31 graus centígrados em Lisboa, 30 no Porto e em Faro. Nos concelhos de Évora e Beja, os termómetros poderão tocar os 35º.